Wie die Polizei berichtet, ist im Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim ein Wohnhaus völlig niedergebrannt. Das Holzhaus in Trabelshof, einem Ortsteil von Wilhelmsdorf, geriet gegen 1 Uhr in der Nacht zum ersten Weihnachtsfeiertag in Brand.Zwei Hausbewohner wurden leicht verletzt, der Sachschaden beträgt rund 250.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Ursache, die zur Stunde noch völlig unklar ist, aufgenommen.