Mittelfranken: Schmierereien an Schule und Kirche - Täter ist ein elfjähriger Schüler

Bereits am 12.02.18 ist in Neustadt an der Aisch eine Fassade einer Turnhalle mit grüner Farbe besprüht worden. Der Polizei ist es jetzt gelungen, den Verursacher zu ermitteln. Wie die Polizei mitteilt, handelt es sich dabei um einen elfjährigen Schüler.Der Elfjährige hatte laut Polizei am gleichen Tag bereits Farbschmierereien an der Evangelischen Kirche am Kirchplatz angebracht - und war dabei beobachtet worden. Die Polizisten ermittelten noch weitere Zeugen im schulischen Umfeld, die schließlich den Tatverdacht gegen den Jungen erhärteten. Wenig später gelang es den Beamten auch das Tatmittel auf dem Dach der Turnhalle sicherzustellen. Die Sprühdose hatte der Schüler in einem Baumarkt gekauft. Im Beisein seiner Eltern legte der Elfjährige schließlich ein Geständnis ab. Er ist zwar noch nicht strafmündig, muss aber mit erheblichen Schadenersatzforderungen rechnen, wie die Polizei mitteilt.