Mittelfranken: Frontalkollision auf Bundesstraße 8 bei Neustadt/Aisch - zwei Verletzte

Wie die Polizei berichtet, hat sich am Freitagmorgen ein schwerer Unfall auf der Bundesstraße 8 bei Kleinerlbach bei Neustadt an der Aisch ereignet.Etwa 100 Meter nach dem Kreisverkehr geriet ein 36 Jahre alter Autofahrer aus Unachtsamkeit zu weit nach links und kollidierte mit einem entgegenkommenden Fahrzeug, in dem eine 40-Jährige saß.Die Frau erlitt bei dem Zusammenstoß mittelschwere Verletzungen, der Unfallverursacher wurde leicht verletzt. Die Fahrzeuge sind komplett zerstört.Die Straße war eineinhalb Stunden blockiert. Der Verkehr musste umgeleitet werden.