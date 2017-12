Mittelfranken: Christbaumklau im großen Stil - Polizei sucht Zeugen

Bislang Unbekannte haben von einem Verkaufsstand an der Robert-Bosch-Straße in Neustadt an der Aisch insgesamt 22 Christbäume geklaut, wie die Polizei mitteilt. Der Gesamtwert des Diebesgutes beträgt rund 600 Euro.Um an ihre Beute zu gelangen mussten die Diebe die Umzäunung aufbrechen. Zum Abtransport bedurfte es laut Polizei wohl eines größeren Fahrzeugs.Als mögliche Tatzeit ist im Zeitraum zwischen Montag 18 Uhr und Dienstag 11 Uhr zu verorten. Die Polizei Neustadt ermittelt nun wegen Diebstahl und hofft, dass die Täter und das zugehörige Tatfahrzeug von Zeugen gesehen worden sind.Hinweise werden unter der Telefonnummer 09161/8853-0 bei der Inspektion entgegen genommen.