Mittelfranken: Autofahrerin übersieht und verletzt Radfahrerin

Bei einem Verkehrsunfall am Montagabend gegen 16.15 Uhr wurde laut Polizei eine Person verletzt. Eine 50-jährige Autofahrerin ist von der Straße Unter dem Lehenhof in die Markgrafenstraße eingefahren und hat dabei eine 72-Jährige mit dem Rad übersehen.Die Radfahrerin war bei einsetzender Dämmerung ohne Licht unterwegs. Es kam schließlich zu einer Berührung der beiden, woraufhin die Radfahrerin stürzte.Die Rentnerin trug keinen Sturzhelm und erlitt eine stark blutende Kopfplatzwunde. Sie musste deshalb nach der Erstversorgung an der Unfallstelle ins Krankenhaus Neustadt eingeliefert werden. Der Sachschaden wird von der Polizei mit insgesamt rund zweihundert Euro beziffert.