Mittelfranken: 55-Jähriger fällt vor Supermarkt auf die Straße und stirbt - Ursache rätselhaft

Am Freitagabend ist es zu einem tragischen Unfall in Markt Erlbach (Kreis Neustadt/Aisch - Bad Windsheim) gekommen. Wie die Polizei mitteilt, ist dabei ein Mann ums Leben gekommen.Demnach war ein 55-Jähriger gegen 18.00 Uhr zu Fuß auf dem Gelände eines Supermarktes in der Hauptstraße unterwegs. Der Mann wollte von dort vermutlich in Richtung Neue Straße laufen. Aus bislang unbekannter Ursache stürzte er zu Boden. Der 55-Jährige verletzte sich beim Hinfallen so schwer, dass er später im Krankenhaus verstarb.Die Polizei Neustadt/Aisch hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen und bittet Zeugen des Sturzes, sich mit der Dienststelle unter der Telefonnummer 09161 8853-0 in Verbindung zu setzen.