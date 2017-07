Markt Bibart: Sturz auf regenaßer Fahrbahn - 74-jähriger Radler schwer verletzt

Schwere Kopfverletzungen zog sich ein 74-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 15.45 Uhr bei Altmannshausen (Gemeinde Markt Bibart) im Landkreis Neustadt an der Aisch zu.



Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Senior mit seinem Fahrrad die Ortsverbindungsstraße zwischen Altmannshausen und Burgambach entlang. In einer Linkskurve verlor er auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle und stürzte.



Dabei fiel er so unglücklich, dass er schwere Kopfverletzungen davontrug. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Mittlerweile hat sich sein Zustand stabilisiert. Eine Beteiligung Dritter konnte von der Polizei ausgeschlossen werden.



Ein Fahrradhelm, den der Verletzte nicht trug, hätte die Sturzfolgen nach polizeilicher Einschätzung deutlich gemildert.