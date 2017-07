Bad Windsheim: Auto erfasst Radfahrer - er stirbt

Der Unfall ereignete sich am Samstagabend in der Gemeinde Simmershofen im Landkreis Neustadt an der Aisch/Bad Windsheim.



Wie die mittelfränkische Polizei berichtet, fuhren kurz nach 19 Uhr zwei Radfahrer auf der Ortsverbindungsstraße von Equarhofen nach Großharbach.



Aus noch nicht geklärter Ursache erfasste eine nachfolgende Opel-Fahrerin einen der Männer. Der 55-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Sein Begleiter sowie die Autofahrerin erlitten einen Schock. Der Rettungsdienst brachte die junge Frau ins Krankenhaus.



Auf Veranlassung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth unterstützte ein Sachverständiger die Polizisten Bad-Windsheim bei der Unfallaufnahme. Das Fahrrad und der Opel wurden vorläufig sichergestellt.



Nach einer ersten Schätzung entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 4.500 Euro.