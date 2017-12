Kleintransporter kracht gegen Baum: Mann stirbt bei Unfall in Mittelfranken

Ein folgenschwerer Verkehrsunfall hat sich am Montag auf der ST2256 bei Burghaslach (Landkreis Neustadt a.d. Aisch - Bad Windsheim) ereignet. Ein Mann kam dabei ums Leben.Der Mann befuhr gegen 11.15 Uhr mit seinem Kleintransporter die Staatsstraße 2256 von Haag (Landkreis Kitzingen) kommend in Richtung Burghaslach, meldet die Polizei. Kurz vor dem Ortsteil Burghöchstadt kam er aus noch nicht geklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Laut Polizei starb der Fahrer, der nicht angegurtet war, noch an der Unfallstelle. Weitere Fahrzeuge oder Personen waren an dem Unfallgeschehen nicht beteiligt.Die Staatsstraße 2256 ist für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten bis auf weiteres komplett gesperrt (Stand 12.30 Uhr). Die Polizei empfiehlt, den Bereich großräumig zu umfahren. Eine entsprechende Umleitung wurde eingerichtet. Derzeit sind zahlreiche Rettungskräfte der Feuerwehr, Polizei, des Rettungsdienstes und ein Notfallseelsorger vor Ort. Ein Rettungshubschrauber war ebenfalls im Einsatz.