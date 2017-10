Audi überschlägt sich im Landkreis Rhön-Grabfeld: 26-Jährige schwer verletzt

Eine 26-jährige Frau fuhr am Sonntag, gegen 21.15 Uhr, mit ihrem 21 Jahre alten Audi von Oberweißenbrunn in Richtung Gersfeld, als sie vermutlich aus Unachtsamkeit auf die rechte Bankette kam. Dort verriss sie das Lenkrad ihres Fahrzeugs und kam nach links von der Straße ab, überschlug sich mit dem Audi und blieb schließlich auf einem Feldweg stehen.



Die Frau kam schwer verletzt ins Krankenhaus

Die junge Frau wurde bei dem Überschlag schwer verletzt und musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus eingeliefert werden. An ihrem Audi entstand Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro, was für das alte Fahrzeug Totalschaden bedeutet. Die Freiwillige Feuerwehr aus Unterweißenbrunn regelte den Verkehr.