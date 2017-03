Unbekannter schießt in Niederndorf auf Katze

Am Heiligabend, zur Mittagszeit, fand eine Verkehrsteilnehmerin in Niederndorf eine verletzte schwarze Katze am Straßenrand. Dies berichtet die Polizei.



In der Annahme, das Tier wurde angefahren, brachte sie dieses in die Tierklinik nach Neustadt/Aisch. Dort wurde bei der Untersuchung festgestellt, dass auf die Katze mit einem Luftgewehr oder Luftpistole geschossen wurde. Ein Projektil befand sich im Rückenbereich und wurde durch den behandelnden Tierarzt operativ entfernt.



Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Die eigentliche Tatzeit konnte noch

nicht näher eingegrenzt werden. Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Neustadt/Aisch unter der Telefonnummer 09161/88 53 14, in Verbindung zu setzen. Ebenso wird noch der Eigentümer der schwarzen Katze gesucht. Auch dieser wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.