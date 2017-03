Tankstelle in Neustadt an der Aisch überfallen - Zeugen gesucht

Am Mittwochabend hat ein unbekannter Mann eine Tankstelle in der Bahnhofstraße in Neustadt an der Aisch überfallen. Die Polizei sucht Zeugen.



Kurz nach 22.00 Uhr wollte eine Mitarbeiterin gerade die Tankstelle versperren und auf ihr Fahrrad steigen, als ihr ein unbekannter Mann entgegentrat und Geld forderte. Die Frau ging zusammen mit dem Täter in den Verkaufsraum zurück und er entnahm aus einer Kasse 250 Euro. Anschließend flüchtete der Räuber mit dem Fahrrad der Mitarbeiterin in stadtauswärtige Richtung, berichtet die Polizei.



Gegen 0.30 Uhr wurde das "Fluchtfahrrad" an der Zufahrt zum OBI, an einen Bauschuttcontainer angelehnt, aufgefunden.



Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben:



zirka 1,80 Meter groß, normale Statur, trug einen beigen Kapuzenpullover und eine dunkle Arbeitshose mit hellen Taschen und Knien. Er soll mit ausländischem Akzent gesprochen haben.



Die Ansbacher Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben - oder sonstige Hinweise geben können, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911/2112-3333 zu melden. Insbesondere wäre füür die Ermittler von Interesse, ob eine Person beobachtet wurde, die das Fahrrad abstellte und möglicherweise anschließend in ein Fahrzeug stieg.