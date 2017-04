Sekundenschlaf auf der A7: Lkw-Fahrer prallt bei Uffenheim gegen Betonabgrenzung

Zu Verkehrsbehinderungen in beide Richtungen führte ein Verkehrsunfall auf der A7, der sich am Sonntagvormittag bei Uffenheim ereignete.



Nach Angaben der Polizei war ein 48-Jähriger gegen 09.30 Uhr mit einem Lastwagen in Fahrtrichtung Würzburg unterwegs. Auf Höhe der Anschlussstelle Uffenheim-Langensteinach verlor er alleinbeteiligt die Kontrolle über sein Fahrzeug, übersteuerte und prallte schließlich gegen die Betonabgrenzung zwischen den Richtungsfahrbahnen.



Durch den heftigen Aufprall schob sich der Lastwagen noch auf die Betonblöcke, so dass jeweils die Überholspur gesperrt werden musste. Der Lkw-Fahrer kam mit leichten Kopfverletzungen in ein Krankenhaus. Er räumte ein, den Unfall infolge Sekundenschlafs verursacht zu haben.



An der Unfallstelle waren neben Polizei und Rettungsdienst die Autobahnmeisterei sowie die Feuerwehren Uffenheim und Gollhofen eingesetzt. Der Gesamtschaden beträgt etwa 20.000 Euro.