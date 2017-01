Neustadt Aisch: Frau rutscht aus - Polizei ermittelt gegen Hausbewohner

Wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt die Neustädter Polizei derzeit gegen die Verantwortlichen eines Mehrfamilienhauses "Am Hasengründlein".Weil sie ihrer Räum- und Streupflicht laut Polizei nicht nachkamen, stürzte dort am Dienstag gegen 17 Uhr auf dem vereisten Gehweg eine 34-jährige Passantin und zog sich Verletzungen an den Beinen zu.Neben dem Strafverfahren müssen die noch zu ermittelnden Verantwortlichen auch mit zivilrechtlichen Forderungen der Geschädigten rechnen.