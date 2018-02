Junger Exhibitionist entblößt sich vor Seniorin in Neustadt an der Aisch

Am Samstag gegen 14.30 Uhr zeigte sich in einer Spielothek in der Mühlstraße ein junger Mann in schamverletzender Weise.



Laut Polizei präsentierte er gegenüber einer anwesenden Seniorin sein entblößtes Geschlechtsteil. Der Mann flüchtete anschließend.



Er wird als etwa 25 Jahre alt, etwa 175 cm groß und schlank beschrieben. Über die Auswertung gesicherter Videoaufzeichnungen hofft die Polizei nun, den Täter identifizieren zu können.