Jogger bei Sugenheim von Hunderudel angegriffen - Anzeige gegen Halterin

Ein 32-jähriger Jogger wurde am Dienstag in Sugenheim im Landkreis Neustadt an der Aisch von einem Hund gebissen.



Wie die Polizei mitteilt, kam dem 32-Jährigen auf einem Feldweg nordwestlich von Ezelheim eine Frau mit einem Rudel Hunde entgegen.

Die überwiegend freilaufenden Hunde umkreisten den Mann kläffend. Einer der Hunde biss dem Mann dabei von hinten in die Wade.



Der Jogger musste von einem Arzt behandelt werden. Gegen die Hundehalterin wird Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung erstattet.