Fingerkuppe abgerissen: Arbeitsunfall in Dietersheim

Schwere Verletzungen an der Hand zog sich ein 56-Jähriger am Dienstag gegen 8 Uhr bei einem Arbeitsunfall in Dietersheim zu. Der Mann wollte mit der auf einer Bohrmaschine installierten Drahtbürste eine Schweißnaht polieren und geriet dabei mit dem Arbeitshandschuh in das sich drehende Gestänge.



Dabei wurde ihm eine Fingerkuppe abgerissen und eine Sehne im Arm verletzt. Er kam zur Behandlung mit dem Hubschrauber in eine Spezialklinik. Ein Fremdverschulden kann laut Angaben der Polizei ausgeschlossen werden.