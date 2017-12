Betrunken frontal in den Gegenverkehr - Schwerer Unfall bei Diespeck

Am Samstag, gegen 16.30 Uhr, kam es auf der B 470 Höhe Diespeck zu einem folgenschweren Unfall, teilte die Polizei mit. Ein 58-jähriger Pkw-Fahrer, der in Richtung Neustadt unterwegs war, geriet mit seinem Pkw, vermutlich aufgrund seiner Trunkenheit, in den Gegenverkehr und prallte frontal mit einem entgegenkommenden Pkw, der von einer 26-jährigen Frau gefahren wurde, zusammen.



Während sich die Geschädigte noch selbst aus ihrem Fahrzeug befreien konnte, erlitt der Unfallverursacher schwere Verletzungen und musste durch die Feuerwehr Diespeck mittels Rettungsschere aus einem Pkw befreit

werden. Er wurde vom Rettungshubschrauber in die Uniklinik nach Erlangen geflogen. Die Pkw-Fahrerin erlitt leichtere Verletzungen und wurde im Krankenhaus Neustadt behandelt.



Aufgrund der Trunkenheit des Unfallverursachers, ein Vortest ergab fast 2 Promille, wurde durch einen Richter eine Blutentnahme angeordnet und auch durchgeführt. Zudem wurde sein Führerschein sichergestellt. Er muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahrlässiger Körperverletzung strafrechtlich verantworten.



An beiden Fahrzeugen entstand jeweils Totalschaden. Die B 470 musste für den gesamten Zeitraum der Unfallaufnahme komplett gesperrt werden. Die erforderlichen Verkehrsregelungen wurden durch die Feuerwehren Diespeck und Neustadt/Aisch übernommen.