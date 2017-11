Zeugenaufruf: Raubüberfall in Miltenberg - Täter flüchtig

Kurz nach 14.30 Uhr hat sich in einem Geschäft in der Hauptstraße in Miltenberg ein Raubüberfall ereignet. Zwei Täter befinden sich dem aktuellen Sachstand nach auf der Flucht, so die Polizei.



Im Bereich Miltenberg laufen aktuell umfangreiche Fahndungsmaßnahmen nach den wohl unbewaffneten Männern.



Inzwischen liegt von einem der mutmaßlich zwei Tätern eine Personenbeschreibung vor:



- Männlich

- Ca. 25 Jahre alt

- Ca. 170 cm groß

- Dunne Gestalt

- Komplett schwarz gekleidet mit Winterjacke, Jeans und Wollmütze

- Sprach englisch



Wer vor, während oder nach der Tat im Bereich der Hauptstraße etwas Verdächtiges beobachtet hat oder vielleicht nähere Hinweise zu dem oder den Tätern geben kann, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 06021/857-1732 mit der Kripo Aschaffenburg in Verbindung zu setzen. Hinweise werden auch bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen.