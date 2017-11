Zeugenaufruf in Unterfranken: Frau von zwei unbekannten Männern begrapscht

Am frühen Morgen gegen 05.15 Uhr war eine 60-jährige Frau mit ihrem Hund in Klingenberg am Main (Kreis Miltenberg) unterwegs. Als sie am Mainufer im Bereich der Wilhelmstraße war, wurde sie von zwei Personen angegangen, wie die Polizei berichtet.



Die beiden offensichtlich alkoholisierten Männer sprachen die Dame an und griffen ihr im Verlauf des Gesprächs mehrfach gegen ihren Willen an die Brust und das Gesäß. Die Frau konnte sich mit ihrem Hund zu ihrer Wohnung flüchten, die beiden Männer entfernten sich in unbekannte Richtung.



Die Polizei sucht nach Zeugen zu dem Vorfall:



- Beide Männer waren ca. 30 Jahre alt und schlank

- Sie hatten ein südländisches Erscheinungsbild

- einer der beiden trug eine BaseCap



Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Obernburg am Main unter Tel. 06022/6290 zu melden.