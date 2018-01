Unterfranken: Feuer bricht in Metzgerei aus

Am Sonntagnachmittag geriet aus bislang noch unbekannter Ursache eine Kühlzelle einer Metzgerei in Obernburg am Main in Brand. Ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude konnte verhindert werden. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg übernahm die Ermittlungen.Gegen 13:50 Uhr meldeten Anwohner laut Polizei starke Rauchentwicklung aus einer Metzgerei in der Raiffeisenstraße. Zu diesem Zeitpunkt stand bereits eine dortige Kühlzelle in Flammen. Die Hausbewohner konnten sich noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte ins Freie retten. Die Freiwilligen Feuerwehren löschten das Feuer in dem Anbau der Fleischerei rechtzeitig, bevor es sich auf das angrenzende Wohnhaus ausbreiten konnte.Brandursache und Schadenshöhe sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Ein Bewohner wurde vorsorglich mit Verdacht auf eine leichte Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus gebracht.Die Kriminalpolizei Aschaffenburg begann im Anschluss an die Löscharbeiten der Freiwilligen Feuerwehren Obernburg und Eisenberg mit den Untersuchungen am Brandort.