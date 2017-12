Ein Rollerfahrer ist am Montag, 25. Dezember bei einem Unfall im Landkreis Miltenberg in Unterfranken verletzt worden, ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,2 Promille, wie die Polizei am zweiten Weihnachtsfeiertag mitteilte.



Demnach wurde der 55-Jährige auf seinem Roller in Kleinwallstadt von einem Auto erfasst und am Kopf verletzt. Lebensgefahr bestand nicht.