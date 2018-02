Trickbetrüger in Ober- und Unterfranken: Anrufer geben sich als Polizisten aus

Die Polizei rät:



Aktuell sind in Unter- und Oberfranken, besonders im Raum Miltenberg, wieder Telefonbetrüger aktiv. Die Anrufer geben sich als falsche Polizeibeamte aus und geben vor, wegen Einbruchsdelikten oder damit in Zusammenhang stehenden Festnahmen zu ermitteln. Dazu erfragen sie die verfügbaren Vermögenswerte der Angerufenen, insbesondere eventuell vorhandenen Goldschmuck, der zu Hause aufbewahrt wird.Auch im oberfränkischen Schirnding wurde eine 65-jährige Frau von einem solchen Betrüger angerufen. Er sagte, dass es in der Nachbarschaft zu Einbrüchen gekommen sei. Sie solle nun auf verdächtige Fahrzeuge achten und ihr Haus, sowie ihre Wertsachen, überprüfen.Die Täter nutzen hierzu ein sogenanntes Spoofing-Programm das unter anderem die Rufnummer 110 beim Angerufenen anzeigt.• Seien Sie misstrauisch und geben Sie keine Details zu Ihren familiären oder finanziellen Verhältnissen preis.• Lassen Sie keine fremden Personen in ihre Wohnung.• Übergeben Sie niemals Geld oder andere Wertgegenstände an unbekannte Personen.• Informieren Sie sofort die Polizei über die Notrufnummer 110, wenn Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt.• Vergewissern Sie sich telefonisch bei Ihrer Polizeidienststelle, ob es sich bei dem Anrufer tatsächlich um einen Polizeibeamten handelt