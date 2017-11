Exhibitionist belästigt Schülerinnen an Bahnhof in Unterfranken

Ein Exhibitionist ist am Donnerstagmittag am Bahnhof in Amorbach (Landkreis Miltenberg) gegenüber zwei Schülerinnen aufgetreten. Die Bundespolizei hat Ermittlungen eingeleitet und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.Gegen 13.40 Uhr - so berichtet es die Bundespolizei - befanden sich am Donnerstag diverse Schulkinder auf dem Bahnsteig des Bahnhofs in Amorbach. Als die Kinder um 13.41 Uhr in einen in Richtung Miltenberg fahrenden Zug drängten, nährte sich ihnen ein noch unbekannter Mann und zeigte sein Glied in Richtung der Schülergruppe. Mindestens zwei elfjährige Mädchen erkannten die Tat und berichteten später einem Erziehungsberechtigten davon. Dieser verständigte die Polizei in Miltenberg, welche unverzüglich eine Fahndung nach dem Exhibitionisten einleitete. Die Suche nach dem Mann blieb jedoch ohne Erfolg.Die Bundespolizei ermittelt nun in diesem Fall und baut dabei auch auf die Mithilfe der Bevölkerung sowie der Eltern der sich zur Tatzeit am Bahnsteig befundenen Schulkinder.Wer kann Angaben zu dem gesuchten Tatverdächtigen machen? Haben noch mehr Schüler den Mann auf dem Bahnsteig gesehen? Haben Schüler auf dem Bahnsteig Fotos oder Videos gemacht?Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:. männlich. 30 - 40 Jahre alt. europäischer Phänotyp. unrasiert, jedoch kein Vollbart. kräftig bis dicke Statur. rundliches Gesicht. keine Brille. dunkle Jogginghose. dunkler KapuzenpulloverHinweise bitte an die Bundespolizei unter 0931 / 322 59 0.