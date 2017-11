Ehedrama in Miltenberg: Mann sticht seine Frau nieder und tötet sich selbst

In Miltenberg in Unterfranken ist am Montagvormittag ein Streit zwischen getrennten Ehepartner eskaliert. Wie die Polizei berichtet, griff der 39 Jahre alte Mann seine 33-jährige Ehefrau an und verletzte sie mit einem Messer.



Nach den bisherigen Erkenntnissen sind die Eheleute seit einiger Zeit getrennt. Am Montagvormittag trafen sich die beiden im Hof eines Hauses in einem Stadtteil von Miltenberg.



Im Zuge eines heftigen Streits soll der 39-Jährige plötzlich zu einem Küchenmesser gegriffen und damit seine Frau am Oberkörper schwer verletzt haben. Als ihre Schwester zur Hilfe eilte, wurde auch sie an den Händen verletzt. Erst dem Lebensgefährten der Schwester gelang es, das Tatmesser zu sichern. Der nun unbewaffnete Ehemann ging daraufhin zu seinem Wagen, griff zu einem weiteren Messer und fügte sich damit selbst eine tödliche Verletzung zu.



Die schwer verletzte 33-Jährige kam in eine Klinik. Auch ihre Schwester, die mit leichteren Verletzungen davon kam, wurde in ein Krankenhaus gebracht.



Nach einer ersten Sachverhaltsaufnahme durch Beamte der Polizeiinspektion Miltenberg hat inzwischen die Kriminalpolizei Aschaffenburg die weiteren Ermittlungen übernommen, die in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg geführt werden. Ermittelt wird unter anderem wegen versuchter Tötung.