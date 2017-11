Drei Verletzte nach Brand in unterfränkischem Einfamilienhaus

In der Nacht zum Donnerstag wurden bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Niedernberg im Landkreis Miltenberg insgesamt drei Personen leicht verletzt. Die drei Erwachsenen erlitten Rauchgasvergiftungen - zwei Kinder blieben unverletzt. Alle wurden zur Beobachtung in eine Aschaffenburger Klinik gebracht.Gegen 2.30 Uhr ging der Notruf in der Integrierten Leitstelle bei der Unterfränkischen Polizei ein. Als die Obernburger Polizei-Streife dann eintraf, war die Feuerwehr bereits vor Ort und alle Personen hatten das Haus verlassen.Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Nach dem derzeitigen Erkenntnisstand wurde eine 32-jährige Hausbewohnerin aufgrund der Rauchentwicklung wach - ein Möbelstück hatte aus noch ungeklärten Gründen Feuer gefangen. Der ebenfalls 32-jährige Mitbewohner schaffte es das Feuer zu löschen. Der dabei entstandene Schaden wird auf rund 4000 Euro geschätzt; auch die Holzvertäfelung an der Treppe wurde in Mitleidenschaft gezogen.Was letztendlich das Feuer im Erdgeschoss des Anwesens im Stadtweg ausgelöst hat, ist jetzt Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Diese führt die Polizeiinspektion Obernburg. Beim Einsatz in der vergangenen Nacht waren neben den Feuerwehren Niedernberg und Großwallstadt sowie drei Rettungswagen und ein Notarzt vor Ort.