Alkoholisiert und bewaffnet: Einbrecher in Unterfranken geschnappt

Erneuter Einbruchsversuch





Festnahme



Ein alkoholisierter 25-Jähriger soll in der Nacht zum Sonntag versucht haben, in eine Tankstelle und eine Wohnung in Sulzbach einzubrechen. Wie die Polizei berichtet, nahmen sie den Tatverdächtigen, bei dem ein Alkoholwert von 1,8 Promille festgestellt wurde, vorläufig fest.Gegen 00.40 Uhr wurden Anwohner auf einen Mann aufmerksam, der mit einem mitgebrachten Gegenstand auf die Glastür einer Tankstelle in der Bahnhofstraße einschlug. Er wollte Alkohol und Zigaretten stehlen und führte in seiner Hosentasche einen Schlagring mit. Der Täter gelangte jedoch nicht ins Innere. Er verließ fluchtartig den Tatort und wurde von den Zeugen aus den Augen verloren. Der entstandene Sachschaden in diesem Fall wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt.Offenbar war es derselbe Täter, der in der Folge auf einen Balkon in der Karolinenstraße kletterte und vergeblich versuchte, die Terrassentür einzutreten. Er flüchtete erneut, ohne ins Innere zu gelangen, und wurde dabei von dem wach gewordenen Bewohner beobachtet. Der entstandene Sachschaden an der Tür dürfte sich nach ersten Schätzungen auf etwa 500 Euro belaufen.Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen, in die auch ein Polizeihubschrauber aus Hessen mit eingebunden war, wurden Polizisten gegen 01.50 Uhr noch in Tatortnähe auf den 25-Jährigen aufmerksam, der es offensichtlich sehr eilig hatte. Nach einer Sichtung von Videoaufzeichnungen und anhand von Zeugenaussagen konnte der Mann zweifelsfrei als dringend Tatverdächtiger identifiziert werden. Die Beamten nahmen ihn an Ort und Stelle vorläufig fest.Der Festgenommene verbrachte den Rest des Sonntags und die folgende Nacht in einem Haftraum der Polizei, bevor er am Montag dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht vorgeführt wurde. Dieser erließ einen Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachtes unter anderem des versuchten Diebstahls mit Waffen und bestehender Fluchtgefahr.