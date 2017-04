Versuchte Tötung in Mömlingen: Verdächtiger tot gefunden

Nach nunmehr vorliegenden Erkenntnissen ist davon auszugehen, dass der beschuldigte Ehemann bereits in der Nacht zum Ostersamstag bei Darmstadt von einem Regionalzug erfasst worden und ums Leben gekommen ist. Kurz vor dem Darmstädter Bahnhof war eine zunächst unbekannte männliche Person in der Nacht zum Ostersamstag in den Gleisen tot aufgefunden worden, die bei der am heutigen Dienstag durchgeführten Obduktion eindeutig als der Beschuldigte identifiziert werden konnte.



Die Hintergründe der Tat und Umstände des Todes des Beschuldigten sind noch Gegenstand der Ermittlungen von Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft.