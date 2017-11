Leidersbach: 52-Jähriger stürzt bei Vatertags-Ausflug in die Tiefe

Für einen 52-Jährigen endete der Vatertag am Nachmittag in einer Klinik. Er war auf einen Baum geklettert, mehrere Meter hinab auf eine Sitzbank gestürzt und hatte sich schwer verletzt.



Kurz nach 15.00 Uhr machte der 52-Jährige mit mehreren Begleitern aus dem Landkreis Miltenberg am Ortsausgang von Volkersbrunn an einer Bank eine Wanderrast. Im Zuge dieser kletterte der Mann auf einen hinter der Bank stehenden Baum. Beim Absteigen brach ein Ast ab und der 52-Jährige fiel etwa fünf Meter tief auf die Lehne der Sitzbank. Seine Begleiter kümmerten sich sofort um ihn bis der Rettungsdienst samt Notarzt und die Obernburger Polizei eintrafen.



Ein Rettungshubschrauber brachte den Schwerverletzten letztlich in eine Frankfurter Spezialklinik.