16-Jähriger Motorradfahrer kracht in Unterfranken gegen Hauswand - schwer verletzt

Am späten Dienstagabend verunglückte ein Motorradfahrer auf der Hauptstraße in Weilbach (Kreis Miltenberg) schwer. Er wurde von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.Wie die Polizei mitteilt, war ein 16-jähriger Motorradfahrer aus dem Landkreis Miltenberg gegen 21.30 Uhr auf der Ortsdurchfahrt Weilbach in Fahrtrichtung Breitendiel unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der junge Mann von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Hauswand. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu. Nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort wurde der Verletzte mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht.Beamte der Polizeiinspektion Miltenberg haben die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Nach dem derzeitigen Erkenntnisstand liegen keine Hinweise auf eine Fremdbeteiligung vor.Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Hauptstraße in Weilheim komplett gesperrt. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Freiwillige Feuerwehr Weilbach mit 15 Einsatzkräften vor Ort.