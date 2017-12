Während Polizei-Kontrolle: Betrunkener rammt Streifenwagen beim Rückwärtsfahren

Ruckartige Reaktion des Fahrers



Am Donnerstag (30. November 2017) endete eine Routinekontrolle der Polizei Marktheidenfeld (Landkreis Main-Spessart) in einem Blechschaden. Kurz vor 18 Uhr hielten die Beamten einen 34-jährigen Autofahrer an, um ihn zu kontrollieren. Laut Polizei handelte es sich um eine Routinekontrolle.Als die Polizisten den Mann kontrollieren wollten, legte dieser plötzlich den Rückwärtsgang ein und knallte auf den hinter ihm geparkten Streifenwagen. Dadurch wurde ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro verursacht. Wie die Polizei berichtet wurde niemand verletzt.Der 34-Jährige wurde auf die Dienststelle gebracht, wo ein Alkohol-Bluttest durchgeführt wurde: Dieser ergab einen Wert von 1,4 Promille. Die Polizei behielt seinen Führerschein ein und ermittelt nun gegen den Fahrer wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.