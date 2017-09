Unfall mit drei Lastwagen auf der A3: Ladung auf Fahrbahn verteilt, aufwendige Bergung

Weiterer Unfall auf der A3



Auf der Autobahn 3 bei Marktheidenfeld (Kreis Main-Spessart) hat sich am Donnerstagvormittag gegen 9 Uhr ein schwerer Unfall ereignet.Wie Kathrin Thamm von der Pressestelle des Polizeipräsidiums Unterfranken auf inFranken.de-Anfrage informiert, sind an dem Unfall insgesamt sieben Fahrzeuge beteiligt, darunter drei Lastwagen. Einer davon durchbrach die Mittelleitplanke. Die Lkw waren allesamt beladen und haben bei dem Crash Teile ihrer Ladung verloren. Die Bergung wird deshalb noch einige Zeit in Anspruch nehmen und bis in den Nachmittag andauern.Nach aktuellem Stand wurden drei Menschen verletzt. Über die Schwere der Verletzungen ist noch nichts bekannt. Die Unfallursache ist ebenfalls noch unklarDie Autobahn war vorübergehend beidseitig gesperrt. In Fahrtrichtung Würzburg wird die Vollsperrung noch einige Zeit andauern. In Richtung Frankfurt ist immerhin eine Spur befahrbar. Mehrere Umleitungen wurden eingerichtet. Es kommt zu längeren Staus und Behinderungen.Ein weiterer Unfall auf der A3 hat sich zwischen Kitzingen/Schwarzach und Wiesentheid ereignet. Hier ist ein Lkw-Anhänger umgestürzt und muss geborgen werden. Der Verkehr kann die Unfallstelle über den Parkplatz Steigerwaldblick passieren.