Versuchter Mord in Unterfranken: 39-Jährige sticht auf Ehemann ein und verletzt Sohn

Eine 39-Jährige steht unter dringendem Tatverdacht, am Montagmorgen ihrem Ehemann in Gemünden am Main (Landkreis Main-Spessart) mehrere Stichwunden zugefügt zu haben. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Mann schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt.



Gegen 4.45 Uhr am Montag wurde die Einsatzzentrale der Unterfränkischen Polizei darüber informiert, dass in einer Wohnung ein Mann mit einem Messer verletzt worden war. Zwei Streifen der Polizei fanden im Badezimmer den ansprechbaren, aber schwer verletzten 46-Jährigen vor.



Die 39 Jahre alte Ehefrau des Mannes befand sich gemeinsam mit den drei Kindern ebenfalls in der Wohnung. Die Frau ist nun dringend tatverdächtig, ihrem Ehemann mehrere Stichverletzungen im Bereich des Oberkörpers und der Beine zugefügt zu haben. Der 16-jährige Sohn der Familie erlitt ebenfalls leichte Verletzungen, als er seine Mutter zu beruhigen versuchte.



Ermittlungen wegen versuchten Mordes



Der genaue Ablauf der Tat und das Motiv sind noch unbekannt und nun Gegenstand der Ermittlungen, die die Kriminalpolizei bereits übernommen hat. Die Beschuldigte wurde, genau wie ihr Ehemann und Sohn, zunächst zur Behandlung in eine Klinik gebracht.



Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg wurde die Beschuldigte am Dienstag dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Würzburg vorgeführt. Der Richter erließ Untersuchungshaftbefehl wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung. Die Ermittlungen der Kripo Würzburg in enger Abstimmung mit der Würzburger Staatsanwaltschaft dauern unterdessen weiterhin an.