Unterfranken: Mann in Restaurant eingeschlossen - Polizei muss ihn retten

Eine etwas ungewöhnliche Hilfestellung durch die Polizei war am Montagmittag in der Obertorstraße im unterfränkischen Gemünden am Main (Landkreis Main-Spessart) von Nöten. Ein 85-jähriger Gast hatte es sich gegen 13.30 Uhr in einem Restaurant in der Obertorstraße gemütlich gemacht, wie die Polizei berichtet.Als der Mann sich nach geraumer Zeit wunderte, dass sich keine Bedienungskraft um ihn kümmerte, musste er zu seinem Schrecken feststellen, dass die Türe des Restaurants versperrt und er alleine in den Gasträumen war.Nachdem er telefonisch die Polizei verständigte und diese den Betreiber des Lokals kurzfristig nicht erreichen konnten, wurde dem Senior über ein offenes Fenster aus dem Restaurant gerettet.