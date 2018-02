Unterfranken: Jugendlicher nimmt Wein aus Regal, "gibt eine Runde aus"und flüchtet

Ein unbekannter junger Mann wurde am Samstagabend, gegen 19.30 Uhr, beobachtet, wie er in einem Lebensmittelgeschäft in der Weißensteinstraße in Gemünden eine Flasche Rotwein aus dem Regal griff. Wie die Polizei berichtet, griff er daraufhin zwei herumstehende Gläser und füllte sie mit Wein. Eines trank er selbst, das andere Glas bot er seinem Begleiter an.Noch bevor die Polizei eintraf, war der Jugendliche aus dem Laden geflüchtet. Nachdem jedoch die Personalien der Begleiter bekannt sind, dürfte der Dieb bald gefasst werden.