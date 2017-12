Unterfranken: Auto prallt gegen VW-Bus - Drei Verletzte, eine Frau in Lebensgefahr

Am Samstagvormittag ist es auf der Bundesstraße 26 zu einem folgenschweren Unfall gekommen. Das berichtet die unterfränkische Polizei. Eine Autofahrerin geriet auf die Gegenfahrbahn und prallte dort gegen einen VW Bus. Sie erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Auch die zwei Insassen des Busses erlitten schwere Verletzungen und mussten in Kliniken gebracht werden.Die 77-Jährige war aus Rothenbuch kommend gegen 10 Uhr auf der Bundesstraße 26 unterwegs. Dem aktuellen Sachstand nach geriet die Golf-Fahrerin aufgrund von Schneeglätte auf die Gegenfahrbahn und es kam zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden VW-Bus.Der 61-Jährige Fahrer des Busses und seine 29 Jahre alte Beifahrerin erlitten beide ebenfalls schwere Verletzungen. Die Golf-Fahrerin wurde in dem Auto eingeklemmt. Ein Rettungshubschrauber flog die Seniorin nach der Reanimation vor Ort schließlich in ein Krankenhaus.Die Bundesstraße musste für die Unfallaufnahme komplett gesperrt werden. Hier erhielt die Polizei aus Lohr am Main Unterstützung durch die Floriansjünger aus Lohr am Main, Laufach, Rechtenbach, Neuhütten und Rothenbuch. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg wurde auch ein Sachverständiger zur Unfallaufnahme hinzugezogen.