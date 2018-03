Unterfranken: 120 Strohballen stehen in Flammen

Am Sonntagnachmittag musste die Feuerwehr zum Löschen von etwa 120 Strohballen aus, die auf einem Feld im Vollbrand standen. Das berichtet die unterfränkische Polizei.Kurz vor 16 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle Würzburg eine Mitteilung über brennende Strohballen auf einem Feld am Radweg entlang des Ölmühlweges in Arnstein im Kreis Main-Spessart ein.Die Feuerwehr Arnstein konnte ein Ausbreiten des Feuers frühzeitig verhindern, war aber noch bis in den Abend beschäftigt, alle Glutnester zu löschen. Der entstandene Sachschaden an den ca.120 Rundballen beträgt rund 1800 Euro.Die Brandursache ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen, welche die Polizeiinspektion Karlstadt führt. Zeugen, die Angaben zur Brandentstehung machen können oder verdächtige Personen gesehen haben, werden gebeten sich unter Tel. 09353/9741-0 zu melden.