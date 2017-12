Unbekannte sprengen Geldautomat in Karlstadt - Großfahndung nach den Tätern

Nach der Sprengung eines Geldautomaten in der Nacht zum Samstag laufen die Ermittlungen der Würzburger Kripo weiterhin auf Hochtouren. Zwischenzeitlich gibt es neue und relativ konkrete Erkenntnisse zum Fluchtweg der Täter. Die Beamten bitten diesbezüglich erneut um Hinweise.



Die Ermittlungen im Laufe des Samstagvormittags haben die Beamten unter anderem was den Fluchtweg der Täter anbelangt einen Schritt voran gebracht. Demnach hat das Trio nach der Tat etwa gegen 02.15 Uhr mit einem dunkelfarbenen Kombi mit ortsfremden Kennzeichen die Flucht angetreten. Diese verlief nach Zeugenangaben von Karlstadt über die B27 bis Veitshöchheim, dann über Güntersleben nach Rimpar und schließlich in Richtung Autobahn.



Nachdem die Fahrweise u.a. aufgrund der hohen Geschwindigkeit anderen Verkehrsteilnehmern aufgefallen sein könnte, oder z.B. riskante Überholmanöver dabei gewesen sein könnten, bitten die Ermittler erneut um Hinweise. Wem der dunkelfarbene Kombi im genannten Bereich aufgefallen ist, soll sich bitte unter Tel. 0931/457-1732 melden.



Was den Sachschaden im Bankvorraum anbelangt, dürfte sich dieser wohl im sechsstelligen Bereich bewegen.