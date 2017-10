Tragödie von Arnstein: Sechs tote Teenager - Plädoyers und Urteil gegen Vater erwartet

Im Prozess um die tödliche Kohlenmonoxid-Vergiftung von sechs Teenagern in einer Gartenlaube in Unterfranken halten Staatsanwaltschaft und Verteidigung am Donnerstag ihre Plädoyers.Angeklagt ist ein 52 Jahre alter Mann, der im Technikraum des Häuschens verbotenerweise einen Stromgenerator aufgestellt hatte. Das nicht für Innenräume geeignete, benzinbetriebene Gerät hatte das geruchlose, tödliche Gas ausgestoßen. Bei dem tragischen Unfall starben auch zwei Kinder des Angeklagten.Die 18 und 19 Jahre alten Jugendlichen hatten in der Laube den 18. Geburtstag seiner Tochter gefeiert. Gutachtern zufolge starben die sechs jungen Leute noch vor Mitternacht.Der Familienvater selbst fand am nächsten Tag die Leichen in der Laube als er nach dem Rechten sehen wollte. Der Mann ist wegen fahrlässiger Tötung in sechs Fällen angeklagt.Möglicherweise wird am Donnerstagnachmittag auch bereits das Urteil gesprochen. Für fahrlässige Tötung ist eine Haftstrafe von bis zu fünf Jahren möglich.