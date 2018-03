Ein 43-jähriger Mann besitzt in Obersinn im Gebiete "Wolfsgrund" eine Weide, auf denen er seine Mutterkühe hält.Am Freitagmorgen konnte er beobachten, wie eine seiner Mutterkühe gekalbt hatte. Als er am Abend auf die Weide zurückkam, fand er die Überreste des Kalbs am Waldrand. Es waren nur noch der Schädel und die Wirbelsäule übrig.Das Veterinäramt prüft nun, ob das Kalb von einem Wolf gerissen wurde.