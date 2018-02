Küchenbrand in Unterfranken: 78-jährige Bewohnerin verletzt

Eine 78-Jährige wurde bei einem Wohnhausbrand am Mittwochmorgen in Lohr am Main (Lkr. Main-Spessard) verletzt und zur Behandlung in eine Klinik gebracht worden. Wie die Polizei mitteilt,hatte ein Anwohner gegen 09.30 Uhr über den Notruf über den Brand im Mehrfamilienhaus im Brunnwiesenweg gemeldet.Als die Feuerwehr und die Polizei eintrafen, drang Rauch aus den oberen Fenstern des Gebäudes. In der Wohnung der Frau im ersten Obergeschoss war im Bereich der Küche aus noch unbekannter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Die örtliche Feuerwehr löschte die Flammen zügig ab und bekämpfte auch die aufkommenden Glutnester.Die Mieterin der Wohnung hatte mittelschwere Verletzungen erlitten und wurde vorsorglich in eine Klinik gebracht. Die übrigen Bewohner des Anwesens wurden teilweise medizinisch betreut, blieben allerdings unverletzt. In der Wohnung war ein Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro entstanden. Die Brandermittlungen führt die Kripo Würzburg.