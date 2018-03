Kreis Main-Spessart: Familien-Wohnhaus fängt Feuer - Kripo ermittelt

Donnerstagnacht geriet ein Wohnhaus einer fünfköpfigen Familie in Hafenlohr im Landkreis Main-Spessart in Brand. Es wurde ein Großaufgebot der Freiwilligen Feuerwehr gerufen. Nun ermittelt die Kriminalpolizei Würzburg.



Zeuge ruft die Polizei



Um drei Uhr Nachts sah ein Zeuge das Haus der Familie brennen und rief die Polizei. Beim Eintreffen der Polizisten war die Freiwillige Feuerwehr schon vor Ort. Feuerwehrmänner aus Windheim, Hafenlohr und Marktheidenfelder versuchten den Brand zu löschen. Eine halbe Stunde später war das Feuer gelöscht.



Nach ersten Erkenntnissen der Polizei entfachte sich das Feuer in einem Holzanbau neben dem Wohnhaus. Von dort aus griffen die Flammen auf das Haus über. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Die fünfköpfige Familie blieb unverletzt.