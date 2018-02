Kreis Main-Spessart: Auto kollidieren bei Lohr am Main frontal - Autofahrer stirbt

Bei dem Zusammenstoß zweier Autos auf der Bundesstraße 26 in Unterfranken ist am Sonntagnachmittag ein 81-jähriger Autofahrer ums Leben gekommen. Die Insassen des zweiten beteiligten Wagens wurden schwer verletzt.



Laut Polizei fuhr der 81-Jährige gegen 15.15 Uhr auf der B26 aus Richtung Gemünden kommend in Fahrtrichtung Aschaffenburg.



Aus bislang unklaren Gründen geriet er mit seinem VW auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Ford. Durch die Wucht des Zusammenpralls wurde der VW in den Straßengraben geschleudert, der Ford prallte gegen einen Zaun und kam zum Stehen.



Schwerst verletzt brachte der Rettungsdienst den Senior in ein Krankenhaus. Dort erlag er einige Zeit später seinen Verletzungen. Die beiden Insassen des Ford, der 36-jährige Fahrer und seine 29-jährige Beifahrerin kamen ebenfalls nach einer Erstversorgung vor Ort in eine Klinik. Neben Rettungsdienst und Notarzt war auch die örtliche Freiwillige Feuerwehr im Einsatz. Die beteiligten Wagen sind Totalschaden.