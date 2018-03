Flugzeugabsturz in Unterfranken: Flugzeug geht in Flammen auf - Pilot stirbt

Absturz direkt nach dem Start



Bei einem Flugzeugabsturz am Flugplatz Saupurzel bei Karlstadt (Landkreis Main-Spessart) ist am Montagnachmittag der Pilot um Leben gekommen. Wie die Polizei bestätigt, konnte die Identität des Mannes im mittleren Alter bisher nicht geklärt werden.Bisher ist klar: Gegen 14:40 Uhr hob der Mann mit seinem Ultraleichtflugzeug von der Startbahn des Karlstädter Flugplatzes ab. Nur Sekunden nach dem Start stürzte das Sportflugzeug in die Tiefe und bohrte sich in einen angrenzenden Acker. Die Maschine fing durch den Aufprall sofort Feuer.Der Pilot, der nach bisherigen Erkenntnissen alleine unterwegs war, kam bei dem Unfall ums Leben. Die genaue Identität des Mannes, sowie die Unfallursache sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Vor Ort eingesetzt waren neben Rettungsdienst und Notarzt die örtlichen Feuerwehren und ein Polizeihubschrauber.Im Rahmen der ersten Ermittlungen der Kriminalpolizei Würzburg in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Würzburg wurden Luftfahrtsachbearbeiter zur Untersuchung der Absturzursache hinzugezogen.Am Münchner Flughafen musste derweil ein Flugzeug, das bereits auf dem Weg nach Mallorca war, umkehren. Kurz nach dem Start war ein Druckabfall in der Kabine festgestellt worden