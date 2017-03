Unfall im Kreis Main-Spessart - 43-Jähriger von Baum in Frammersbach erschlagen

Zu einem tragischen Unfall kam es am Freitagvormittag bei Baumfällarbeiten an der Kreisstraße zwischen Habichtsthal und Frammersbach im Landkreis Main-Spessart in Unterfranken. Wie die Polizei mitteilt, wurde ein 43-jähriger Arbeiter von einem umstürzenden Baum getroffen und tödlich verletzt.



Frammersbach: Mann stirbt bei Arbeitsunfall

Nach ersten Erkenntnissen zum Unglückshergang waren gegen 9 Uhr mehrere Arbeiter einer Firma mit Grünarbeiten entlang der Kreisstraße beschäftigt. Einer der Arbeiter fällte einen Baum, der auch plan- und verabredungsgemäß über die gesperrte Straße fiel.



Der 43-Jährige, der auf der gegenüberliegenden Seite mit einem Laubblasgerät arbeitete, wurde jedoch von dem Baum erfasst. Unverzüglich waren eine Streife der Lohrer Polizei, der Rettungsdienst samt Notarzt und einem Hubschrauber vor Ort. Für den Arbeiter kam jedoch jede Hilfe zu spät.



Die Ermittlungen zum genauen Hergang des Unfalls führt jetzt die Kripo Würzburg. Notfallseelsorger kümmerten sich um die Anwesenden.