Karlstadt: 23-Jährige aus Auto geschleudert und tödlich verletzt

In Karlstadt im Landkreis Main-Spessart starb eine 23-Jährige in der Nacht auf Sonntag bei einem Verkehrsunfall.



Wie die Polizei mitteilt, verunglückte gegen 02.50 Uhr ein Renault Twingo mit drei jungen Erwachsenen. Nach ersten Erkenntnissen zum Unfallhergang fuhren die Drei die Würzburger Straße aus Richtung Gemünden kommend in Richtung Würzburg.



Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit geriet der Wagen außer Kontrolle, stellte sich quer, rutschte in den Gegenverkehr und prallte auf einer Verkehrsinsel gegen ein Ortsschild. Danach rutschte der Pkw weiter, prallte gegen den Bordstein und kippte auf die Beifahrerseite.



Eine 23-Jährige aus Würzburg wurde dabei von der Rücksitzbank aus durch das Stoffverdeck des Twingo geschleudert. Sie erlitt tödliche Verletzungen. Die beiden weiteren Insassen, ein ebenfalls 23-Jähriger aus dem Landkreis Würzburg und eine drei Jahre Jüngere kamen wohl mit dem Schrecken davon.



Zeugenaufruf: Wer saß am Steuer?

Im Zuge der Unfallaufnahme durch die Polizei ergaben sich Unklarheiten und Widersprüche in Bezug darauf, wer zum Unfallzeitpunkt am Steuer des Twingo saß. Die Beamten bitten deshalb um Hinweise von Zeugen. Wer den Unfall beobachtet hat oder Angaben dazu machen kann, wer am Steuer saß, wird gebeten, sich mit der Karlstadter Polizei unter Telefonnummer 09353/97410 in Verbindung zu setzen.