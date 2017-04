Auffahrunfall auf der A3 - Autobahn bei Triefenstein stundenlang gesperrt

In der Nacht zum Montag war die Autobahn A 3 nach einem Auffahrunfall zwischen den Anschlussstellen Wertheim/Lengfurt und Marktheidenfeld in Richtung Frankfurt stundenlang blockiert. Verletzt wurde niemand. Den Sachschaden schätzt die Autobahnpolizei auf etwa 25.000 Euro.



Kurz nach Mitternacht war ein 30-Jähriger mit einem Kleintransporter in Richtung Frankfurt unterwegs. Etwa eineinhalb Kilometer vor Marktheidenfeld hatte sein Peugeot Boxer einen Defekt und das Fahrzeug kam im dortigen Baustellenbereich auf dem rechten Fahrstreifen zum Stillstand.



Ein 35-Jähriger hinter ihm erkannte dies offenbar zu spät und krachte mit seinem Auto in den Transporter. Beide Fahrer kamen mit dem Schrecken davon. Die Fahrzeuge waren aber nach dem Aufprall nicht mehr fahrbereit und blockierten querstehend die beiden Fahrstreifen. Schnell bildete sich ein mehrere Kilometer langer Stau.



In der beengten Baustelle konnten die Verkehrsteilnehmer jedoch keine Rettungsgasse bilden. Polizei und Feuerwehr sowie die Abschleppunternehmen hatten deshalb erhebliche Schwierigkeiten zur Unfallstelle zu gelangen.



Beamte der Autobahnpolizei sicherten deshalb die kurze Strecke bis zur Anschlussstelle ab und lotsten die Rettungskräfte und die Bergungsfahrzeuge ausnahmsweise entgegen der Fahrtrichtung zur Unfallstelle. Gegen 3 Uhr waren die Bergungs- und Reinigungsarbeiten abgeschlossen und die Fahrstreifen waren wieder ungehindert befahrbar.