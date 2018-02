Zwei Dörfer und ein Skandal

"Vorhang auf und Bühne frei" heißt es am Samstag, 3. März, für die Theatergruppe des Radfahrvereins Concordia Altenkunstadt und das Lustspiel "Sexskandal in Knibbelsbrunn". Das Ensemble um Leiterin Petra Maile setzt mit dem vergnüglichen Schwank die 105-jährige Laienspieltradition der Radler fort. Drei weitere Aufführungen folgen.



Monatelang haben die acht Darsteller Texte gelernt und Szenen geprobt. Mit der Komödie "Sexskandal in Knibbelsbrunn" aus der Feder von Dieter Adam haben Maile und ihre Truppe eine gute Wahl getroffen. Worum geht es in dem Dreiakter? In der Gemeinde Knibbelsbrunn stehen Bürgermeisterwahlen vor der Tür. Den Wahlkampf prägt aber nicht nur der übliche Parteienstreit, sondern auch die alte Feindschaft zwischen den früheren Ortsteilen. Im Rahmen der Gebietsreform wurden sie zwangsweise vereinigt. So stammt der amtierende Bürgermeister aus Großknibbelsbrunn und sein Herausforderer aus Kleinknibbelsbrunn.



Lachmuskeln werden trainiert

"Mehr wird nicht verraten", schmunzelt Petra Maile, die allen Freunden des Laienspiels ein abendfüllendes Theatervergnügen verspricht: "Die Zuschauer werden am Ende mit durchtrainierten Lachmuskeln nach Hause gehen". Albert Spörlein verkörpert Bürgermeister Erasmus Grantelhuber, Frank Walcher den Gegenkandidaten Balduin Hinterhofer. In die Rollen der braven Ehefrauen schlüpfen Petra Maile und Katharina Schuster. Als "Schauspieler" versuchen sich außerdem Tanja Kerling, Marco Neidhart, Daniela Teller und Christine Maile. Alfred Kraus sitzt im Souffleurkasten. Für das Schminken der Akteure ist Melitta Kodisch zuständig, für das Frisieren Petra Kleuderlein.



Die Premiere am Samstag, 3. März, beginnt um 19.30 Uhr in der Grundschulturnhalle (Baiersdorfer Straße). Weitere Aufführungen sind für den 10., 11. und 17. März geplant. Beginn ist um 19.30 Uhr. Lediglich bei der Familienvorstellung am Sonntag, 11. März, hebt sich der Vorhang bereits um 18 Uhr.



In den Pausen werden im Vorraum der Halle Getränke und ein Imbiss serviert. Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf im Bauernhof-Laden Schuster (Langheimer Straße) und an der Abendkasse.