Zahlreiche Autos in Lichtenfels beschädigt - Kinder als Täter ermittelt

Kinder gaben Tat zu



Bereits am 15. November 2017 berichtete die Polizei von einer Sachbeschädigung auf einem Gelände im Strössendorfer Weg in Burgkunstadt im Landkreis Lichtenfels, bei der ein Schaden von etwa 7000 Euro entstanden ist. Es wurden insgesamt neun Fahrzeuge durch Versprühen eines Feuerlöschers und das Einschlagen von Scheiben erheblich beschädigt.Die Täter der Sachbeschädigungen konnten nun ermittelt werden. Aufgrund eines Zeugenhinweises führten die Ermittlungen zu zwei 8 und 11 Jahre alten Jungen aus Burgkunstadt. Die beiden Kinder gaben gegenüber der Polizei zu, dass sie sich auf dem Grundstück aufgehalten hatten, die Scheiben von neun Autos eingeschlagen und den Inhalt von mehreren Feuerlöschern in drei der Autos verteilten.