Wo Samtpfoten das Regiment führen

Besuch? Ohne ihn vorher zu fragen? - "Catweasel" ist irritiert, aber interessiert. Stolzen Schrittes schreitet der weiß-schwarze Kater auf den Gast zu, mustert ihn kritisch von oben bis unten. Kurz zögert er, dann geht er weiter in Richtung des Unbekannten. Er reibt Kopf und Fell an ihm. Aufnahmeprüfung bestanden. Waltraud und Axel Keilhack lächeln.

Bei den beiden Medizinern, die viele noch als praktizierende Ärzte am Lichtenfelser Säumarkt kennen dürften, haben ihr Rentnerdasein komplett auf ihre Katzen ausgerichtet. Die "Stubentiger" sind es, die den Ton angeben im Neuen Schulhaus in Oberleiterbach, das die beiden seit 1974 bewohnen. Die Keilhacks zwingt niemand dazu. Sie lieben es so. "Manche fahren ein großes Auto, wir haben die Katzen", sagt Waltraud Keilhack. Dass sie seit 20 Jahren nicht mehr im Urlaub waren und längere Tagesausflüge vermeiden, erzählt sie ohne Reue. Die Katzen sind Familienmitglieder - und sie wollen versorgt sein.



"Freigänger" und eigene Katzen

"16 Katzen dürfen mit in den Wohnbereich, sie können über eine Klappe zwischen dem umzäunten, 1500 Meter großen Garten und den Zimmern wählen. Zu Spitzenzeiten waren es 25", erklären sie. Auch der Zugang zum einstigen Schulzimmer, wo ab Anfang des 20. Jahrhunderts und dann über Jahrzehnte Kinder des Dorfs unterrichtet wurden, ist über eine Katzenklappe möglich. "Hier wohnen die Freigänger", sagt Axel Keilhack. "Freigänger", das sind wilde oder streunende Katzen, die wissen, dass sie im Keilhack‘schen Katzenhaus liebevoll umsorgt werden. Zehn bis zwölf sind es derzeit.

"Seit etwa 20 Jahren füttern wir wilde Katzen", bemerken Waltraud und Axel Keilhack. Doch nicht nur das. "Wir lassen alle weiblichen und männlichen Katzen sterilisieren und kastrieren." Mehr als 60 Samtpfoten waren es bislang, auf ihre Kosten. "Einmal Sterilisieren kostet knapp 100 Euro", erklären sie. Je nach Tierarzt. Streng genommen ist das laut Gesetz Sachbeschädigung - aber eben nur, wenn die "Stubentiger" einen Besitzer haben. Oder der frühere Besitzer sie noch haben will.

Jedes Tier, das das Keilhack'sche Katzenhaus besucht, ist willkommen. Unterernährte Tiere werden gefüttert, kranke werden aufgepäppelt und bei Bedarf zum Veterinär gebracht. Dank ihrer humanmedizinischen Ausbildung wissen die beiden gebürtigen Mittelfranken sich jedoch oft selbst fachmännisch zu helfen.

"Ach, wir haben schon so viel Tierleid gesehen", Waltraud Keilhack lehnt sich auf der hölzernen Eckbank der Wohnstube zurück. Ihr Blick fällt auf "Baldur", der auf einem Kissen selig neben ihr schlummert. "Hanni" und "Nanni" schleichen heran. Sie alle haben Namen, sie alle haben ihre Geschichte. Die wenigsten von ihnen sind schön, fast alle sind grausam - und sollen an dieser Stelle deswegen nicht erzählt werden.

Das Engagement des Ehepaars Keilhack zahlt sich aus. "Anfangs kamen öfters kranke oder verwahrloste, unterernährte Tiere. Diese Situation hat sich dank unserer jahrelangen Pflegemaßnahmen deutlich verbessert", betonen sie. Im Dienste dieses Engagements stellen sie sich selbst gerne hinten an.



"Katzen brauchen Personal

"8000 bis 10 000 Euro brauchen wir jährlich alleine für Futter und Streu", rechnet Axel Keilhack zusammen. Hinzu kommen Tierarztkosten und diverser Katzenbedarf. Dass sie für ihre überaus innige Tierliebe auch von manchem belächelt werden, wissen sie. Es stört sie nicht. "Unsere Katzen sind unsere Familienmitglieder", sagen sie. Anmutige und grazile, aber oft sture und störrische. "Hunde brauchen ein Herrchen, Katzen haben Personal", zitiert Waltraud Keilhack einen bekannten Spruch, den sie selbst auch im Wohnbereich hängen hat. Sie lacht: Genau so ist es. Vier bis fünf Stunden dürften sie täglich fegen, staubsaugen, putzen, schrubben, um ihr Schulhaus stubenrein zu halten.

"Wir mögen das so", fügt Axel Keilhack an. Er mag es auch, täglich ein luxuriöses Frühstück für seine Lieblinge zu bereiten. Mit Rührei, Ziegenmilch, Frischkäse, Nass- und Trockenfutter, im Winter auf angewärmten Tellern. Die Katzen danken es, indem sie sich an seinem Bein reiben und sich streicheln lassen. "Es sind diese besonderen Glücksmomente, wenn Katzen zutraulich werden." Beim Erzählen strahlt er. Wie zur Bestätigung lugt "Karlchen" hinter dem Holzofen hervor. Er räkelt sich, genießt die wohlige Wärme. Dann legt er sich wieder auf seine Pfoten.



Tierliebe ist nicht grenzenlos

Axel Keilhacks Lieblingskatze "Schecki", ein grau-roter Kater, darf sogar nachts mit ins Schlafzimmer, macht es sich dann auf dem Arm des 73-Jährigen gemütlich. "Annabelle" wiederum liebt es, zu Schlafenszeiten bei Waltraud Keilhack zu liegen. Es sind die einzigen beiden Katzen, die mit ins Schlafzimmer dürfen. Die Tierliebe der Keilhacks ist riesig, aber nicht grenzenlos. "Ich mag es beispielsweise auch nicht, wenn eine Katze über den Esstisch läuft", sagt Axel energisch. Nicht immer halten sich die willensstarken Samtpfoten daran. Immer wieder schauen die beiden auf einen Monitor auf dem hölzernen Esszimmertisch. "Wir haben eine Kamera im Futterhaus", erklären sie. So haben sie im Blick, welche "Freigänger" gerade da sein. "Es ist ein bisschen wie Fernsehen", scherzen sie.

An der Wand hinter ihnen ist die Ahnengalerie: Jede verstorbene Katze hat hier ein Foto, jede erhält ein ehrendes Gedenken. "Weißt Du noch?", fragt Waltraud Keilhack ihren Mann und deutet auf eines der Bilder. Er nickt. Keine Katze wird hier je vergessen. Und natürlich werden die Keilhacks weiterhin aktiv bleiben. Doch sie haben eine Bitte: "Verantwortungsvolle Katzenbesitzer lassen ihre Katzen und Kater sterilisieren und kastrieren sowie kennzeichnen mit Tätowierung oder Chip."